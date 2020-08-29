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'de durağı çıkışında alarmı

'de Hacıosman durağının çıkışında bulunan otobüs durağında fünye ile uzaktan patlatıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 29.8.2020 23:56 Son Güncelleme: 29.8.2020 23:59 ABONE OL
Sarıyer'de metro durağı çıkışında şüpheli paket alarmı

Olay saat 21.30 sıralarında Hacıosman Metro durağının çıkışında bulunan otobüs durağında meydana geldi. Yol kenarına bırakılan bavulu gören vatandaşlar şüphelenerek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler bavulun etrafını şeritle kapatarak güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, bavulu fünye ile patlattı. Patlatılan bavulun içinden piknik tüpü çıktı. Polis bavulu kimin bıraktığını tespit etmek için çalışma başlattı.

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Sarıyer'de metro durağı çıkışında şüpheli paket alarmı
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