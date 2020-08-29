Son dakika haberi: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? 29 Ağustos Bugün Türkiye corona virüs ölü ve vaka sayısı açıklandı mı?

Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı son dakika haberleri gündemde yer alıyor. Salgınla mücadeleye devam eden ülkemizde sosyal mesafe ve maske kullanımının önemine her gün vurgu yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin değerlendirmelerini akşam saatlerinde duyuruyor. Günlük corona tablosunda vaka, ölü, iyileşen hasta sayısı, ağır hasta sayısı gibi bilgiler yer alıyor. Peki Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? 29 Ağustos 2020 Bugün Türkiye corona virüs ölü ve vaka sayısı açıklandı mı? Bakan Koca son dakika açıklamaları…
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısına ilişkin bilgiler akşam saatlerinde belli oluyor. 28 Ağustos günlük tablosunda son 24 saatte 36 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı bin 517 olarak duyuruldu. Bugüne ait veriler merak ediliyor. 29 Ağustos corona virüsü vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmadı.
29 Ağustos Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmadı. Corona virüs vaka ve ölü sayısı açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.
Bugün 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000'den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 CAN daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur.
Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak.
Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak.