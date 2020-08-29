Son dakika haberi: Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? 29 Ağustos Bugün Türkiye corona virüs ölü ve vaka sayısı açıklandı mı?

Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı son dakika haberleri gündemde yer alıyor. Salgınla mücadeleye devam eden ülkemizde sosyal mesafe ve maske kullanımının önemine her gün vurgu yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin değerlendirmelerini akşam saatlerinde duyuruyor. Günlük corona tablosunda vaka, ölü, iyileşen hasta sayısı, ağır hasta sayısı gibi bilgiler yer alıyor. Peki Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? 29 Ağustos 2020 Bugün Türkiye corona virüs ölü ve vaka sayısı açıklandı mı? Bakan Koca son dakika açıklamaları…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU, AÇIKLANDI MI? 29 AĞUSTOS

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısına ilişkin bilgiler akşam saatlerinde belli oluyor. 28 Ağustos günlük tablosunda son 24 saatte 36 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı bin 517 olarak duyuruldu. Bugüne ait veriler merak ediliyor. 29 Ağustos corona virüsü vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmadı.