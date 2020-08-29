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SON DAKİKA HABERİ - Korkunç cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında katledildi!

'dan gelen son dakika haberine göre; dün akşam saatlerinde sokak ortasında cezaevi firarisi eşi tarafından vurularak katledilen 'ın ölümünün ardından yeni detaylar ortaya çıktı. 29 Yaşındaki bir çocuk annesi genç kadının 4 gün önce eşine boşanma davası açtığı öğrenilirken firari eş pompalı tüfekle 4 el ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Remziye Yoldaş'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. İşte Remziye Yoldaş'ın ölümüne ilişkin gelen son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 29.8.2020 15:36 Son Güncelleme: 29.8.2020 15:36 ABONE OL
Son dakika haberler... Cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında katledildi! Korkunç cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

Son dakika haberler… isimli 29 yaşındaki genç kadının sokak ortasında cezaevi firarisi eşi olan Veysi Yoldaş tarafından katledilmesi haberi sonrası cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. İddialara göre; 9 yıl kapalı cezaevinde kalmasının ardından sevk edildiği Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan kısa süre önce firar eden katil zanlısının bir çocuk annesi eşini sokak ortasında pompalı silahla kurşun yağmuruna tuttuğu öğrenildi. İşte Remziye Yoldaş cinayetinden gelen son dakika ayrıntıları…

GENÇ KADIN CEZAEVİ FİRARİSİ EŞİ TARAFINDAN KATLEDİLDİ!

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde yaşandı. İddiaya göre; 29 yaşındaki remziye yoldaş firari eşi tarafından bir süredir takip ediliyordu. Son olarak dün akşam sokakta yürüyen eşinin karşısına çıkarak pompalı tüfekle tam 4 el ateş etti. Cani koca verdiği ifadede boşanma davası açtığı için eşini öldürdüğünü söyledi…

Son dakika haberler... Cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında katledildi! Korkunç cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

4 GÜN ÖNCE BOŞANMA DAVASI AÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

'da cezaevi firarisi eşi Veysi Yoldaş (31), tarafından dün akşam sokak ortasında pompalı tüfekle öldürülen bir kız çocuğu annesi 'ın (29), 4 gün önce boşanma davası açtığı ortaya çıktı. Kardeşi Mustafa Tura, ablasının 4 gün önce boşanma davası açtıktan sonra eşinin öfkelenip, saldırıda bulunduğunu söyledi.

Son dakika haberler... Cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında katledildi! Korkunç cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

6 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

'ın 22 Ağustos günü, polis merkezine giderek, eşi Veysi Yoldaş'ın kendisini telefonla arayarak, ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi. Kadına, 'çağrı üzerine koruma' uygulamasına karar verildiği, Veysi Yoldaş'ın firari olması nedeniyle ifadesinin alınamadığı bildirildi. 'Çağrı üzerine koruma' uygulamasında, tehlike altındaki kişinin çağrısı ile polisin kişiyi korumaya gittiği belirtildi. Remziye Yoldaş'ın olay öncesi polise bir çağrısı olup olmadığı öğrenilemedi.

Son dakika haberler... Cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında katledildi! Korkunç cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

FİRAR ETTİKTEN SONRA TEHDİT ETMEYE BAŞLAMIŞ

'ın kardeşi Mustafa Tura (22), ablasının Veysi Yoldaş'tan 10 gündür tehditler aldığını ifade ederek, tehditlerin ardından 4 gün önce boşanma davası açtığını söyledi. Tura, "Bu adam açık cezaevinde firar ettikten sonra ablamı tehdit etmeye başladı. 'Geleceksin kaçacaksın' gibi söylemlerde bulunmuş. Ablam da 'Seni 8-9 yıldır beklemişim cezanı bitir' demiş. O da cezasının 11 ay kaldığını söyledi. Ablam bizim eve sığındı. Babama anlattı. Daha sonra Veysi kuzenleriyle tehditlerini sürdürdü. Kuzenleri, babamın marketine gelerek konuştu. Ablamın Veysi'ye verilmesini istediler. Biz de onun firari olduğundan dolayı bu taleplerini kabul etmedik. Ablam da onu kabul etmedi. 4 gün önce boşanma davası açtı. Davayı açtığı gibi daha da ateşlenmeye başladı. Tehditler daha çok çoğaldı" dedi.

Son dakika haberler... Cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında katledildi! Korkunç cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı!

'KADIN CİNAYETLERİ SON BULSUN'

Ablası Remziye'nin babasına ait marketten evine gittiği sırada Veysi Yoldaş tarafından saldırıya uğradığını söyleyen Tura, "Evdeyken silah sesleri geldi. Koştuğumuz gibi zaten kaçmıştı. Öncesinde de silah kabzasıyla başına vurmuş. Sesler çok geliyordu. Kadın cinayetleri son bulsun. Cezaevinden firar etmiş. Nasıl kaçmış ? Biz bunu kabul etmiyoruz. Kardeşim diyordu bu beni öldürecek" diye konuştu"

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SON DAKİKA HABERİ - Korkunç cinayette yeni ayrıntılar ortaya çıktı! Cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında katledildi!
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