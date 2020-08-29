SON DAKİKA | Kartal'da sevgili cinayeti! Önce sevgilisini öldürdü, sonra intihar etti!

OĞLU KAMERADAN GÖRDÜ, EVE KOŞTU

Akşam saatlerinde babasından haber alamayan oğlu, cep telefonundan evdeki güvenlik kamerasını açtı. Kamerada babasının yerde yattığını gören oğlu, bir arkadaşıyla birlikte eve geldi. Arkadan kilitli olan çelik kapı açılmayınca polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi çilingir yardımıyla kapıyı açarak daireye girdi. Ekipler, Necati Yılmaz ve Arzu Gül Komekova'yı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası, polis ekipleri evde ve sokakta güvenlik önlemi aldı. Olay yeri ekibi ise bir taraftan güvenlik kamerasını incelemeye alırken, bir yandan da delil topladı. Yılmaz'ın Komekova'yı öldürdüğü ve intihar ettiği tabancaya da el konuldu. İncelemelerin tamamlanmasının sonrası cenazeler otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.