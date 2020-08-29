SON DAKİKA | 28 Ağustos 2020 Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Günlük tablo ile Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısı son durum!

Corona virüsü son dakika haberleri peş peşe gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye corona virüs vaka ve ölü sayısına ilişkin değerlendirmeleri kamuyouna duyurmaya devam ediyor. Salgınla mücadelede iniş çıkış grafikleri sergileyen ülkemizde maske ve sosyal mesafenin üzerinde sıklıkla duruluyor. Günlük tablo ile en son açıklanan verilerde vaka sayısı bin 491, vefat sayısı 26 olarak kayıtlara geçti. Peki Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç? Bugün 28 Ağustos 2020 Türkiye corona virüs ölü ve vaka sayısı kaç oldu? İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla Türkiye corona virüsü ölü ve vaka sayısına ilişkin son dakika haberleri…

TÜRKİYE CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ? 28 AĞUSTOS 2020

Sağlık Bakanı Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin son durum değerlendirmelerini akşam saatlerinde açıklıyor. 27 Ağustos corona günlük tabloda; son 24 saatte 106.111 test yapıldı, 1491 kişide koronavirüs tespit edildi. Tedavi görenlerden 26 kişi hayatını kaybederken, 995 kişi de iyileşti. Bugünkü veriler ise merak ediliyor. 28 Ağustos corona virüsü vaka ve ölü sayısı açıklandı!