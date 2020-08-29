Sümbül efendi’de kazanlar kaynadı

İnsan ve İrfan Vakfı tarafından İstanbul Fatih'te aşure kaynatma geleneği yeniden canlandırıldı. Sümbül Efendi Tekkesi'nde cuma namazı öncesinde gerçekleşen etkinliği değerlendiren İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı M. Fatih Çıtlak, "İstanbul'da ilk aşure İstanbul sur içerisinde burada yapılıyormuş. İstanbul fethinden sonra da bu adet devam etmiş. Bizler de aşure tarifi, okunan dua ve zikriyle, yüzlerce yıldır süren bir adeti ihya ediyoruz. Aynı dertlerde buluşan toplumlar millet olmayı ve beraber olmayı da başarıyorlar. Muharrem bize bunu anlatıyor. Aşureye örneğin tuz ve şeker hepsi beraber katılır. Aynı noktada aynı muhabbet ateşinde pişelim. Tadımız, tuzumuz beraberlikte olacak' dedi. Çıtlak, aşurelerin yarın (bugün) dağıtılacağını söyledi.