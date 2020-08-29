En lezzetli Aşure nasıl yapılır? Tam kıvamında Aşure tarifi ve malzemeleri!

Müslümanların kutsal günlerinden biri olan aşure günü, muharrem ayının onuncu gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 29 Ağustos'ta idrak edilecek olan aşure günü tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Geleneksel tatlıyı tam kıvamında yapmak için mutfakta hünerlerini sergileyecek olan komşular telaşa başladı. Peki Tam kıvamında Aşure tarifi ve malzemeleri nelerdir? En lezzetli ve kolay Aşure nasıl yapılır?

TAM KIVAMINDA AŞURE TARİFİ VE MALZEMELERİ! AŞURE NASIL YAPILIR?

Aşure Günü için hazırlıklar sürerken tam kıvamında aşure tarifi ve malzemeleri için araştırmalar başladı. Aşurenin piştiğini anlamanın en doğru yolu suyunun yoğunluğuna ve rengine bakmaktır. İşte tam kıvamında aşure tarifi