En lezzetli Aşure nasıl yapılır? Tam kıvamında Aşure tarifi ve malzemeleri!

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En lezzetli nasıl yapılır? ve malzemeleri!

Muharrem ayının 10.günü idrak edilen günü için geri sayım başladı. Her sene olduğu gibi bu senede evlerde yapılacak olan aşureler komşulara dağıtılacak. Bolluk ve bereketin simgesi olan bugünde tam kıvamında aşure yapmak isteyenler tarif ve malzemeleri merak ediyor. Ceviz, nar, tarçın, fındık, fasülye gibi lezzetlerle tatlandırabileceğiniz tarif sofralarınız vazgeçilmezi olacak. Peki ve malzemeleri nelerdir? En lezzetli Aşure nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 29.8.2020 07:41 Son Güncelleme: 29.8.2020 07:41 ABONE OL
Tam kıvamında Aşure tarifi ve malzemeleri: En lezzetli Aşure nasıl yapılır?

Müslümanların kutsal günlerinden biri olan günü, muharrem ayının onuncu gününe denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 29 Ağustos'ta idrak edilecek olan aşure günü tarifi ve malzemeleriyle merak ediliyor. Geleneksel tatlıyı tam kıvamında yapmak için mutfakta hünerlerini sergileyecek olan komşular telaşa başladı. Peki ve malzemeleri nelerdir? En lezzetli ve kolay Aşure nasıl yapılır?

TAM KIVAMINDA AŞURE TARİFİ VE MALZEMELERİ! AŞURE NASIL YAPILIR?

Aşure Günü için hazırlıklar sürerken tam kıvamında ve malzemeleri için araştırmalar başladı. Aşurenin piştiğini anlamanın en doğru yolu suyunun yoğunluğuna ve rengine bakmaktır. İşte tam kıvamında aşure tarifi

Tam kıvamında Aşure tarifi ve malzemeleri: En lezzetli Aşure nasıl yapılır?

AŞURE TARİFİ

Aşure malzemeleri:

500g aşurelik buğday (3 su bardağı)

Yarım çay bardağı pirinç

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

200 g kuru kayısı

200 g kuru üzüm

1 su bardağı fındık

3 lt su

2 su bardağı süt

4 su bardağı toz şeker

çeyrek çay kaşığı tuz

çeyrek çay kaşığı karabiber

yarım çay bardağı karanfil suyu (1 tatlı kaşığı karanfili kaynatın)

AŞURENİN ÜZERİNE KONAN MALZEMELER:

Aşureyi sürekli karıştırarak bir taşım daha kaynatıp ateşten alalım

İçine fıstıkları ilave ederek aşureyi kâselere boşaltalım

Üzerine fındık, tarçın, nar taneleri serpip arzuya göre gül suyu gezdirerek soğuk veya sıcak servis yapalım.

Tam kıvamında Aşure tarifi ve malzemeleri: En lezzetli Aşure nasıl yapılır?

AŞURE YAPILIŞI

Nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın.

Aşurelik buğdayı yıkadıktan sonra tencereye koyup üzerine kaynar su döküp 10 dakika kaynatın. Çıkan buğday suyunu süzün. Aynı işlemi bir kez daha yapın ve suyunu yine süzün. Daha sonra kaynar su ekleyerek buğdayı 50 dakika kadar kaynatın. (İsterseniz akşamdan buğdayı iki kez kaynatıp suyunu süzerek daha sonra sıcak suda sabaha kadar da bekletebilirsiniz. Akşamdan ıslatırsanız 15 dakika kaynatmak yeterli olur.)

Yumuşayan buğdaya pişmiş nohutu, fasulyeyi, doğranmış kayısıyı, kuru üzümü, yıkanmış pirinci ekleyerek 15 dakika kaynatın.

Sıcak süt, şeker, tuz, karabiber, fındık, karanfil suyu ekleyerek 15 dakika daha kaynatın.

Aşureyi cam kâselere bölüştürün.

kâselerde soğumaya başlayınca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz.

Aşure pişirirken toplamda 3 litre kadar su kullanın. Yanınızda sürekli kaynar su bulundurun, gerektiğinde ilave edebilmek için önemli. Aşurenin kıvamına göre su ekleyebilirsiniz.

Şeker miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.

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En lezzetli Aşure nasıl yapılır? Tam kıvamında Aşure tarifi ve malzemeleri!
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