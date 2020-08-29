Türkiye kar tanesini konuşuyor! Son dakika haberi: Avukatın cinsel istismarına uğrayan genç kızın yeri tespit edildi...

Genç kız kendisine gelen 'Konuşma, o erkek adam, senin hayatın biter, tedavi ol, ailen duymasın' şeklindeki mesajlar olduğunu kaydederek "Bunun gibi binlerce mesaj aldım. Ailesinden, arkadaşlarından, kendisinden… Bana 'seni akıl hastanesine veya psikiyatriye götürelim, tedavi edelim, parasını biz ödeyeceğiz, sana istediğin kadar para vereceğiz' diye teklifte bulundular" mesajını paylaştı.

"AVUKATIN CİNSEL SALDIRISINA UĞRADIM"

Ayrıca genç kız intihar edeceğini de söyleyerek, "Yaşamıma son vermeden önce birkaç şey yazmak istiyorum: 19 yaşındayım… Avukat Ü.I.'nın cinsel saldırısına uğradım. Ailesi ve arkadaşları tarafından defalarca tehdit ve taciz edildim. Bu olayı yaşadığımdan beri ölmek istiyorum" yazan genç kız bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.