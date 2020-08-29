Vaka ve ölüm sayıları hızla artıyor

Türkiye'de son 24 saatte 1517 kişiye Kovid- 19 tanısı konuldu, 36 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 265 bin 515, toplam can kaybı 6 bin 245 oldu. 1017 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 241 bin 809'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7.4 oranında seyrederken, ağır hasta sayısı 896'ya ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) 1.517 hastamız daha var. İyileşenlerin sayısı 1.000'den fazla. Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Bugün 36 can daha kaybettik. Hasta sayısını da can kayıplarını da azaltacak olan tedbirlere uyumdur" bilgisini verdi. ANKARA