Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: 2020 Atatürk resimli ve Türk bayraklı 30 Ağustos Bayram mesajı burada

mesajları: 2020 Atatürk resimli ve Türk bayraklı 30 Ağustos Bayram mesajı burada

mesajları, her yıl olduğu gibi, bu bayram gününde de vatandaşlar için merak konusu oldu. muharebesinin zaferle sonuçlanması ile birlikte, 'yi işgal etmek isteyen düşman birlikleri ülke sınırlarından çekilmeye başladı. Bu şanlı zafer gününde, sevdiklerinin ve çevresinin bayramını kutlamak isteyenler, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve görsellerini araştırıyorlar. Bu başlık altında, Atatürk resimli, Türk bayraklı ve Zafer Bayramı sözleri yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 30.8.2020 10:31 Son Güncelleme: 30.8.2020 10:32 ABONE OL
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: 2020 Atatürk resimli ve Türk bayraklı 30 Ağustos mesajları burada

Büyük Tarruz'un zafer ile sonuçlandığı ve düşman birliktelerinin 'den çekildiği tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. 1926 yılında resmi bayram olarak kabul edilen bu şanlı gün nedeniyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Atatürk resimli ve bayraklı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları en çok paylaşılanlar arasında yer alıyor. Aşağıda, ve görselleri yer almaktadır. İstediğiniz görseli seçerek, Whatsapp ya da SMS yolu ile sevdiklerinizin bayramını tebrik edebilir, ya da sosyal medyada paylaşabilirsiniz.

EN GÜZEL VE RESİMLİ 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI!

Türk milletinin şanlı günlerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleriyle anlam kazanıyor. Haberimizde kısa, uzun, anlamlı, resimli seçenekleri ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri görselleri yer alıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: 2020 Atatürk resimli ve Türk bayraklı 30 Ağustos mesajları burada

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

30 Ağustos Zaferi milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağımsızlık meşalesinin ebediyen yanacağı bir zaferdir. Bu güzel Zafer Bayramınız kutlu olsun.

Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım.

Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin kutlu olsun.

Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: 2020 Atatürk resimli ve Türk bayraklı 30 Ağustos mesajları burada

Milletimizin tarih sayfasına adını altın harflerle yazdırdığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Bu büyük zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Milli mücadele boyunca başta Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi şükranla anar yüce Türk milletinin Zafer Bayramını kutlarım.

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: 2020 Atatürk resimli ve Türk bayraklı 30 Ağustos mesajları burada

Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; Zaferinin 97. yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.

Ülkemizini tarihteki büyük zaferlerinden biri olan milletimizin dirlik ve birliği için, barış ve refahı için kutlu olsun.

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: 2020 Atatürk resimli ve Türk bayraklı 30 Ağustos mesajları burada

30 AĞUSTOS ÖNEMİ NEDİR?

Zafer Bayramı olarak genelinde kutlanan 30 Ağustos, 1922 yılında Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan 'u anmak için Türkiye dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de her yıl kutlanan resmi, ulusal bayramdır.Başkomutanlığını Atatürk'ün yapması nedeniyle Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanması sonrası Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilerek 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılması sağlandı. Böylece Türk toprakları Yunan işgalinden kurtuldu. Zafer kazanıldı ancak işgal kuvvetleri ülkeyi hemen terketmedi. Buna rağmen 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder.

ARKADAŞINA GÖNDER
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: 2020 Atatürk resimli ve Türk bayraklı 30 Ağustos Bayram mesajı burada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA