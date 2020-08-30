30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: 2020 Atatürk resimli ve Türk bayraklı 30 Ağustos Bayram mesajı burada

Büyük Tarruz'un zafer ile sonuçlandığı ve düşman birliktelerinin Türkiye'den çekildiği 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. 1926 yılında resmi bayram olarak kabul edilen bu şanlı gün nedeniyle, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Atatürk resimli ve bayraklı 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları en çok paylaşılanlar arasında yer alıyor. Aşağıda, 30 Ağustos Mesajları ve görselleri yer almaktadır. İstediğiniz görseli seçerek, Whatsapp ya da SMS yolu ile sevdiklerinizin bayramını tebrik edebilir, ya da sosyal medyada paylaşabilirsiniz.
Türk milletinin şanlı günlerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleriyle anlam kazanıyor. Haberimizde kısa, uzun, anlamlı, resimli seçenekleri ile 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları ve sözleri görselleri yer alıyor.
30 Ağustos Zaferi milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağımsızlık meşalesinin ebediyen yanacağı bir zaferdir. Bu güzel Zafer Bayramınız kutlu olsun.
Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım.
Zafer elbette başaracağım diyenin ve başaracağına inananlarındır. Bu güzel memleketimizde zaferi hak eden Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.
Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza sebep olan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah razı olsun, mekanları cennet, ruhları şâd olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Milletimizin tarih sayfasına adını altın harflerle yazdırdığı 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
Bu büyük zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz.
Milli mücadele boyunca başta Atatürk olmak üzere bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi şükranla anar yüce Türk milletinin Zafer Bayramını kutlarım.
Ulusumuzun milli mücadele sürecindeki en büyük adımı; Büyük Taarruz Zaferinin 97. yıldönümünde, Mustafa Kemal Atatürk ve ordumuzun elde ettiği zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz.
Ülkemizini tarihteki büyük zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer bayramı milletimizin dirlik ve birliği için, barış ve refahı için kutlu olsun.
Zafer Bayramı olarak Türkiye genelinde kutlanan 30 Ağustos, 1922 yılında Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de her yıl kutlanan resmi, ulusal bayramdır.Başkomutanlığını Atatürk'ün yapması nedeniyle Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanması sonrası Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilerek 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılması sağlandı. Böylece Türk toprakları Yunan işgalinden kurtuldu. Zafer kazanıldı ancak işgal kuvvetleri ülkeyi hemen terketmedi. Buna rağmen 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder.