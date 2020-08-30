Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 76 yaşındaki kadına kapkaççı şoku!

76 yaşındaki kadına kapkaççı şoku!

'da Tahsin K. isimli şahıs, 76 yaşındaki Şükrüye Kutlu'ya dehşeti yaşattı. Yaşlı kadının arkasından gelen şahıs, Kutlu'nun elindeki cüzdanı gasp etti. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA
Giriş Tarihi: 30.8.2020 09:45 Son Güncelleme: 30.8.2020 10:04 ABONE OL

Konya'nın Merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Nişantaşı Sokak'ta yürüyen Şükriye Kutlu'nun elindeki cüzdanı arkasından gelen kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

Yaşlı kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda çevrede araştırma yaptı ancak sonuca ulaşamadı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Tahsin K. (28) olduğunu tespit etti.

Kovid-19 nedeniyle cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen Tahsin K, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'nde yakalandı.

Konya Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
76 yaşındaki kadına kapkaççı şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA