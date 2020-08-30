96 yaşında koronayı yendi

AnkaraŞehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Hasibe Yavuz (96), ileri yaşına ve tansiyonuna rağmen hastalığı atlatmayı başardı. Yavuz, hastaneden kendisini tedavi eden sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde ayrıldı. Yavuz "Allah'a şükür gitti. Önce Allah'ın, sonra doktorların, hemşirelerin sayesinde iyi olduk. Ben sizden çok memnunum. Allah ne dileğiniz varsa versin" dedi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Tamer Direk ise "Bizim için de oldukça şaşırtıcı bir durum. Her hastamız bu kadar şanslı olamayabiliyor. Bu hastalığın en önemli özelliği, özellikle 65 yaş üstü hastalarımıza yoğun sıkıntı yaşatıyor" dişe konuştu.