A101 aktüel ürünler kataloğu dev indirimleriyle geliyor! 3 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu indirim listesi yayınlandı. Bu haftanın satışa sunulacak ürünleri arasında zücaciyeden, elektronik ürünlerine, çamaşır makinesinden, bilgisayar aksesuarlarına varıncaya kadar geniş ürün yelpazesi yer alıyor. Haftanın indirimli ürünlerinden yararlanmak isteyenler kataloğun indirimli ürünlerine göz gezdiriyor. Peki 3 Eylül 2020 A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte haftanın indirimli ürünler listesiyle A101 kataloğu…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ YAYINLANDI!

Haftanın A101 indirimli ürünler kataloğu belli oldu. 3 Eylül'den itibaren başlayacak olan indirimli ürünler kataloğunda yer alan ürünler müşterilerini en yakın mağazada bekliyor olacak. Bunlardan öne çıkan ürünler ise HI-LEVEL 49" Ultra HD Android Smart Led TV, Elton 32" Uydu Alıcılı Led TV, Reeder P13 Blue Cep Telefonu, Xiaomi Earbuds S Bluetooth Kulaklık, Singer 1605 Dikiş Makinesi.

A101 3 EYLÜL 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA

Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1.299 TL

Xiaomi Earbuds S Bluetooth Kulaklık 139 TL

HI-LEVEL 49" Ultra HD Android Smart Led TV 2.199 TL

Elton 32" Uydu Alıcılı Led TV 899 TL

Singer 1605 Dikiş Makinesi 529 TL

4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 140x160cm 179 TL

Piranha Akıllı Drone 199,95 TL

Piranha Gaming Kulaklık 49,95 TL

Piranha Gaming Mouse 29,95 TL

Kaymaz Taban Kadife Emboss Yolluk 80x150cm 39,95 TL

Lüks Masa Örtüsü 150x200cm 29,95 TL

Güneşlik 150x210cm 29,95 TL