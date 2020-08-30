Adana'daki silahlı saldırı

Ceyhan ilçesinde 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde, 3 gün önce meydana gelen ve 3 kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 5 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylece soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 12'ye yükseldi.

Ekipler, olayda kullanıldığı tespit edilen 3 tabancayı da ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Gözaltındaki bir şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

- OLAY

Ceyhan ilçesinde 27 Ağustos'taki silahlı saldırıda 2 kişi ölmüş, bir kişi yaralanmıştı. Yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan kişi, araçtan indirildiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

Polis ekipleri yürüttükleri soruşturma kapsamında 7 kişiyi gözaltına almıştı.

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