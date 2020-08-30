Avcılar'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, 27 Ağustos günü Avcılar ilçesinde bulunan bir adrese gerçekleştirilen operasyonda M.K. ve R.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

25 KİLO EROİN İLE YAKALANDI



Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda; 25 kilo 230 gram eroin maddesi, 1 adet hassas terazi, 1.840 TL, 2.100 Dolar ve 16.740 Euro, 344,45 gram ziynet eşyası, 3 adet tam altın, 1 adet çeyrek altın ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan ve adli makamlara sevk edilen şüphelilerden R.K. isimli şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, M.K. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 kilo eroin ile yakalandı | Video