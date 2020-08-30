Ayasofya Vakfiyesi Millet Kütüphanesi’nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Vakfiyesi'nin bir replikasının Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergilenmesi talimatını verdi.Erdoğan'ın talimatı üzerine Ayasofya Vakfiyesi'nin replikası kütüphanenin giriş bölümünde özel bir vitrinde sergilenmeye başlandı.Ayasofya Vakfiyesi'nin aslı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı'nda Defter Emini Server Efendi Sergi Salonu'nda özel kutusunda muhafaza ediliyor.Fatih Sultan Mehmet tarafından 1463'te Arapça yazdırılan vakfiye 65.3 metre uzunluğunda ve 38 santimetre eninde. Vakfiye, giriş, mevkuf, vakfın şartları, vakfın rücu şartları, beddua ve kadı hükmü olmak üzere 6 bölümden oluşuyor. Erdoğan 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada vakfiyenin bir kısmını okumuştu:"...Bu vakfiyeyi kim değiştirirse; Allâh'ın, Peygamber'in, meleklerin, bütün yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve onların üzerine olsun... Azapları hafiflemesin, haşr gününde yüzlerine bakılmasın. Kim bunları işittikten sonra hala bu değiştirme işine devam ederse, günahı onu değiştirene ait olacaktır. Allâh'ın azabı onlaradır."