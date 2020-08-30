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Babasının kullandığı kamyonun altında kalan çocuk öldü

'nin Çilimli ilçesinde babasının kullandığı kamyon geri manevra yaptığı esnada altında kalan H.K. (6) hayatını kaybetti

AA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 00:14 ABONE OL
Babasının kullandığı kamyonun altında kalan çocuk öldü

Alınan bilgiye göre, hafriyat işi yapan ve Ulucami Mahallesi'ndeki bir şantiye içinde seyreden C.K. idaresindeki 81 ABD 735 plakalı kamyon, geri manevra yaptı.

Bu esnada kamyonun arkasında bulunan sürücü C.K'nin 6 yaşındaki oğlu H.K. tekerleğin altında kaldı.

Baba C.K. durumu fark ederek kamyonu durdurdu. C.K. aracıyla oğlunu ilçedeki 112 İstasyonuna götürmek istedi.

Yolda hayatını kaybeden H.K, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Oğlunu kaybeden baba C.K. da hastaneye geldi. Hastane bahçesine gelen çok sayıda yakını acılı babayı teselli etmeye çalıştı.

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Babasının kullandığı kamyonun altında kalan çocuk öldü
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