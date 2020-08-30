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cinayetinde kan donduran ayrıntı!

'in Bornova ilçesinde, cesedi moloz döküm alanında bulunan ve dün toprağa verilen 'ın (16) Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinde, boğazında peçete bulundu. Şüpheliler, gömmeye götürdükleri sırada Duman’ın ağzından kötü koku gelmesi üzerine, boğazına peçete tıkayıp, kokuyu engellemeye çalıştıklarını söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.8.2020 14:16 Son Güncelleme: 30.8.2020 14:22 ABONE OL
Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı!

Bornova ilçesinde, iddiaya göre, geçen perşembe akşamı L.A. adlı kadın, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlu T.Y. (16) ve arkadaşı S.Ö.'nün (16) genç bir kızı moloz döküm alanına gömdüğü ihbar etti. Harekete geçen polis ekipleri, S.Ö. ve T.Y.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanında, 'ın cansız bedeni bulundu.

Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı!

Ceren'in cenazesi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yapılan ön incelemede vücudunda kesici ve delici alet, kurşun, saçma yarası ya da darp izine rastlanmadı. Yakınları tarafından teslim alınan Duman'ın cenazesi, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ceren'in ölümünün ardından gözaltına alınan S.Ö. ifadesinde, 21 Ağustos günü günlük kiraladıkları eve gittiklerini söyleyerek, "Burada uyuşturucu kullandık.

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Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı!

Ceren fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım. Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi aradım. Birlikte Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanını gidip, gündüz vakti çukur kazdık. Gece de battaniyeye sarıp, götürüp gömdük.

Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı!

Vicdanım el vermedi, kendimi rahat hissedemedim, teslim oldum" dedi. S.Ö.'nün, ile birlikte çektirdiği ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile diğer paylaşımlarını sildiği belirlendi. T.Y. de aynı ifadeyi verdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcının ek ifade alınmasını istemesi üzerine emniyete geri getirildi.

Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı!

İTİRAF ETTİLER

Cesedi moloz döküm alanında bulunan 'ın ölümüyle ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Duman'ın boğazında peçeteye rastlandı. Bunun üzerine şüphelilere, bu detay da soruldu. Peçeteyi Ceren'in boğazına tıktıklarını kabul eden şüphelilerin, kötü kokuyu engellemek için yaptıklarını söylediği belirtildi. İki şüphelinin verdiği ifadede, Ceren'i gömmeye giderken ağzından kötü koku geldiğini, peçeteyi boğazına iterek kokuyu gidermeye çalıştıklarını söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı!
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