“Daha zorda olanlar var” diyerek yardım istemediler

Giresun'un espiye ilçesinden köye gitmek için araçla yola çıkan 72 yaşındaki Nokta Çalışkan ile çocukları ve torunları, sel ve heyelan nedeniyle mahsur kaldı. Çalışkan ailesi, dönerek yakındaki köyde terk edilmiş bir eve sığındı. Yardım için aradıkları AFAD'ın "helikopterle kurtarma" teklifini "Daha zor durumda olanlar var" diye istemeyen aile zorlu yollardan geçerek köylerine 3 günde vardı. Çalışkan, "Tam köy yoluna girerken büyük taşlar inmeye başladı. Daha sonra heyelan indi ve döndük. Güzelyurt köyüne sığındık. Oğlum menfez üzerine arabayı park etti. Sabah kalkınca araba yoktu. Gelirken geceleri köylerde kaldık. Çok zordu. Çocuklar bizi 5 yerde iple yukarı çektiDaha çok ihtiyacı olan birileri var diye helikopteri istemedim. Yalın ayak 3 günde geldim" dedi. Çalışkan'ın oğlu Zekayi Çalışkan (34) ise "Çok çamur olduğu için ayakkabılarımız yolda kayboldu" diye konuştu.