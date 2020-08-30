Düğünlerde dans ve oyun yasağı

İstanbul Valiliği Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kentte birçok tedbir kararı uygulandığı belirtildi. "İstanbul'da Düğünlere Yönelik Salgın Tedbirleri" başlıklaı açıklamada alınan tedbirler şöyle sıralandı

Tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek. Düğün ve nikâh salonlarında sandalye/koltuk düzeni toplam kapasitenin azami üçte birini aşmayacak.

Düğün ve nikahlarda yemek verilmesi de dahil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ ikram (paketli su servisi hariç) yapılmayacak.

Düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmeyecek. Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocuklar nişan, düğün ve nikah merasimlerine katılamayacak.