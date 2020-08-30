Düzce'de otomobil devrildi: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ankara yönüne ilerleyen Hasan B. idaresindeki 74 BH 931 plakalı otomobil, Bakacak mevkisinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Sürücü Hasan B. ile otomobildeki 3 kişi, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Kazadan hafif yaralı olarak kurtulanlara ambulansta müdahale edildi.

Kazazedeler, yakınlarının olay yerine gelmesi üzerine gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza nedeniyle Bolu Dağı'nda ulaşım, bir süre tek şeritten sağlandı.