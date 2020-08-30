Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Evin bahçesine gömülü 1346 uyuşturucu hap bulundu

Evin bahçesine gömülü 1346 hap bulundu

Adana'da narkotik polislerinin yaptığı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, bir evin bahçesine gömülmüş 1346 adet hap ele geçirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 30.8.2020 11:30 Son Güncelleme: 30.8.2020 11:31 ABONE OL
Evin bahçesine gömülü 1346 uyuşturucu hap bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, önceki gün kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, bir eve baskın düzenleyen ekipler, narkotik köpeklerle yaptığı aramada, evin bahçesinde toprağa gömülü halde 1346 paket uyuşturucu hap ele bulundu. Ekipler ayrıca, Gülbahçesi Mahallesi'nde bir eve yaptıkları operasyonda 1.57 gram eroin ve 2.60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yapılan aramada ise 1 kilo 800 gram esrar, 512 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Evin bahçesine gömülü 1346 uyuşturucu hap bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA