İşten çıkardığı elemanı hayatını kararttı

Kendisine ait kafede bekçi olarak çalıştırdığı Nurettin G.'yi işten çıkaran Hakan İ.'nin hayatı karardı. Nurettin G. ve iki arkadaşı mağdur adamı defalarca kez tehdit ederek 100 bin Euro yağmalamaya çalıştı. Olayla ilgili şikayetçi olan mağdurun ifadeleri sonrası şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi.

İŞTEN ÇIKARDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Hakan İ.'nin ifadelerine yer verildi. Hakan İ. ifadesinde, 2016 yılında şüpheli Nurettin G.'yi kendisine ait kafede bekçi olarak çalışırken işten çıkardığını, bu nedenle Nurettin G., Metin Y. ve Tevfik B.'nin kendisinden para talep ettiğini kaydetti.

Nurettin G.'yi işten çıkardıktan yaklaşık 2 ay sonra şüphelilerle Balat'ta bulunan bir iş yerinde buluştuklarını, şüphelilerin kendisinden 100 bin Euro talep ettiklerini, ilk önce 50 bin Euro vermesini, kalan 50 bin Euro'yu da durumu düzelince verebileceğini, vermezse ailesine zarar vereceklerini söyleyerek tehdit ettiklerini anlattı. Tevfik B.'nin boğazına bıçak dayadığını, şüphelilerin zaman zaman kendisini arayarak tehdit ettiklerini ileri sürerek şikâyetçi olduğunu kaydetti.

ŞÜPHELİLER İNKAR ETTİ AMA…



Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheliler tehdit etmediklerini, üzerlerine atılı suçlamaları reddettiklerini ileri sürdü. Bilgi sahibi Mehmet Ç. müşteki ile şüpheli Tevfik B. vasıtası ile 5 sene önce tanıştığını, ifade tarihinden 2 ay önce Aksaray'da bulunduğu esnada şüpheliler Tevfik ile Nurettin'in kendisine müştekinin yerini sorduklarını kaydetti. Söylemediği takdirde kendisini vurmakla tehdit ettiklerini, müştekinin kendilerine 50 bin Euro borcu olduğunu söylediklerini, Metin Y.'nin de şüpheli Tevfik'in yeğeni olduğunu, Tevfik'i desteklediğini, şüphelilerin birlikte müştekiyi tehdit ettiklerini bildiğini anlattı.

YARGILANACAKLAR



Savcılıkça, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde müşterek fail olarak müştekiden para almak için müştekiyi tehdit etmek sureti ile gerçekleştirdikleri eylemin 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma' suçuna vücut verdiği kaydedildi.

Ancak müştekiden para alamadıkları için eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı, böylelikle şüphelilerin üzerlerine atılı 'Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağmaya teşebbüs' suçlarını ayrı ayrı işlediklerine ilişkin yeterli şüphenin bulunduğu belirtildi.



Şüpheliler üzerlerine atılı suç kapsamında ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.