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'nde korona virüs denetimi

Taksim üzerinde polis ekipleri korona virüs salgını ile mücadele kapsamında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde maskesini koluna takan, çenesine takan ve cebinde taşıyanların fazla olması şaşırttı. Ekipler maskesi olamayan kişileri caddeye almayarak geri çevirdi

İHA
Giriş Tarihi: 30.8.2020 22:18 ABONE OL
İstiklal Caddesi'nde korona virüs denetimi
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İstiklal Caddesi girişinde korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında denetim yaptı. Yapılan denetimde maskesi olmayan kişiler caddeye alınmadı. Maskeyi çenesine takan ve koluna takan kişiler uyarıldı. Kimi vatandaşların ise maskeyi cebinde taşıdığı, ekiplerin uyarısı sonrası taktığı görüldü. Korona virüssalgını tehlikesine rağmen maskesini çıkararak dolaşan kişilere ekip otosuyla cadde boyunca anons edilerek uyarılarda bulunuldu.

Kalabalık olan caddede gezen bazı vatandaşlar maske kurallarına uygun hareket ederken, kurallara uymayan kişilerin de çoğunlukta olduğu gözlemlendi.
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İstiklal Caddesi'nde korona virüs denetimi
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