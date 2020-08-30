Kahramanmaraş'ta TIR'lar çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'nun Kapıçam mevkiindeki ışıklarda meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep'e giden O.G. yönetimindeki 27 RM 218 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen M.K.S.'nin kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle O.G. araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan O.G., ambulansla hastaneye götürüldü. O.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.