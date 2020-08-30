Kayıp Akar’ın cesedi bulundu

Giresun'da geçen hafta yaşanan sel felaketinde kayıp olarak aranan 7 kişiden biri olan Kemal Akar'ın cansız bedeni, Dereli ilçesine bağlı Duroğlu beldesinde bulundu. Arama kurtarma ekiplerince, Duroğlu beldesinde deredeki bir kaya parçasının altında bulunan cansız bedenin, Akar'a ait olduğu belirlendi. Selde yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükselirken, 2'si uzman çavuş 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Dereli ilçesinde yaşayan Akar, dükkanını kapatıp, eve gitmek için yola çıktığı sırada suya kapılarak kaybolmuştu. Akar'ın evi de selde hasar görmüş, eşi Zeynep Akar'a (55) devlet desteğiyle ev kiralanıp, eşyayla döşenmişti.

YARDIMA GİTMİŞTİ



Tirebolu-Doğankent yolunda menfezin çökmesi sonucu sele kapılıp kaybolan iş makinesi operatörü Ali Akbulut'un yakınları da bulunması için dua ediyor. Dayısı Şükrü Işık (65) bölgede arama çalışmalarını takip ediyor. Işık, "Fındık toplamak için izine ayrılmıştı. O gece şefi aramış ve Doğankent ilçesinde afet var ,oraya gitmek lazım demiş. Ali de hemen hiç düşünmeden iznini bırakıp canla başla greyderi alıp oraya yardıma gitmiş. O gün de yardıma giderken ölüme gitmiş. Yağlıdere ilçesinde otomobiliyle sele kapılan evli 2 çocuk babası Umut Cantürk'ü (42) arama çalışmalarına da devam ediliyor. Giresun'da gazeteci-radyocu olarak çalışan Serap Cantürk'ün eşi olan Umut Cantürk bir otelde çalışıyordu. O gece işten çıkıp otomobiliyle eve giderken sele kapıldı. Serap Cantürk, "Çocuklarıma her gün evden çıkarken 'Babanızı aramaya gidiyorum' diyorum Çok büyük bir acı, artık çocuklarıma ne diyeceğimi bilemiyorum" dedi. Selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunan ve vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ileten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Merak etmeyin hangi eksikliğiniz varsa giderilecektir. Bu bizim size söyleyeceğimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür. Devletimiz emrinize amadedir" dedi.