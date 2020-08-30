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Kontrolden çıkan motorsiklet elektrik direğine çarptı

’nın Milas ilçesi Bahçe Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 30.8.2020 15:37 ABONE OL
Kontrolden çıkan motorsiklet elektrik direğine çarptı

Gece saat 00:30 sıralarında Bahçe Mahallesi istikametinden Milas'a doğru seyreden 18 yaşındaki Doğukan Altuğ'un kontrolündeki 48 ABS 483 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak kaza yaptı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolun sol tarafında bulunan elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Doğukan Altuğ, olay yerinde yaşamını yitirdi. Doğukan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından ön otopsi yapılmak üzere 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Kontrolden çıkan motorsiklet elektrik direğine çarptı
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