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Koronavirüs karantinasından kaçtı, otogarda yakalandı

'de, koronavirüs tespit edilen hastaya temas ettiği için evinde karantinaya alınan ve karantina kuralını ihlal eden E.Y. (55), otogarda yakalandı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.8.2020 15:47 Son Güncelleme: 30.8.2020 16:24 ABONE OL
Koronavirüs karantinasından kaçtı, otogarda yakalandı

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, öğle saatlerinde, Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde görev yaptıkları sırada, şüphe üzerine E.Y.'yi durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde E.Y.'nin, koronavirüs tedbirleri kapsamında, karantina sürecini tamamlamadan evinden ayrıldığı belirlendi. Kırklareli'ne gitmek için otobüse binmeye çalıştığı belirtilen E.Y.'nin, Covid-19 tanısı koyulan hastaya temas ettiği ve bu nedenle Çameli ilçesindeki evinde karantinaya alındığı kaydedildi. E.Y., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Koronavirüs karantinasından kaçtı, otogarda yakalandı
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