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'te otluk alandaki yangına pazarcılar müdahale etti

’te otluk alanda çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede ağaçlık alana sıçradı. Yangının çıktığı noktanın yakınında bulunan pazardaki esnaf, yangını söndürebilmek için seferber oldu.

İHA
Giriş Tarihi: 30.8.2020 09:22 ABONE OL
Pendik'te otluk alandaki yangına pazarcılar müdahale etti

Kaynarca Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bir otelin yanındaki boş arsada henüz bilinmeyen bir nedenle otlar tutuştu. Otluk alanda çıkan yangın ağaçlık alana sıçradı. Pazarda bulunan esnaf ve vatandaşlar, yangına müdahale ederek bahçe hortumu ile yangını söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.



Zafer Ayan, "Pazar içerisinde duman gördük. Otelin olduğu yere geldik. Baktık alevler geliyor. Havanın sıcaklığının etkisi ile bir anda yayıldı. İtfaiye geldi, söndürdü" şeklinde konuştu.

"MÜDAHALE ETMESELER BURASI KOMPLE YANACAKTI"

İbrahim Ercan, "Ben pazardaydım. Pazardaki millet yangını görünce panik yaptı. Pazardan geldiler müdahale ettiler. Alevler gittikçe yükseldi. Müdahale etmeselerdi burası komple yanacaktı" dedi.

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Pendik'te otluk alandaki yangına pazarcılar müdahale etti
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