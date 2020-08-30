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'da silahlı çatışma: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

'da dehşet dolu anlar yaşandı. Son dakika haberine göre bir çay ocağı önünde meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 30.8.2020 16:37 Son Güncelleme: 30.8.2020 16:49 ABONE OL
Samsun'da silahlı çatışma: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada İhsan Çetin (53), Cengiz Üner (42), Mustafa Ç. (45), Ali Osman A. (34) ve İhsan Ç. (37) yaralandı.

Samsun'da silahlı çatışma: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

Yaralılar, 112'ye ait ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun'da silahlı çatışma: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

İhsan Çetin kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Cengiz Üner ise Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Samsun'da silahlı çatışma: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

Mustafa Ç. ve Ali Osman A.'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay yerinde çok sayıda boş kovan ele geçirdi.

Samsun'da silahlı çatışma: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da silahlı çatışma: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı
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