Sıcaklık 47 dereceyi gördü

Akdeniz Bölgesi'nde çöl sıcaklarının etkisini gösteriyor. Alanya'da da termometreler 35 dereceyi gösterirken, nem oranı yüzde 70 olarak ölçüldü. Hissedilen sıcaklık ise 47 dereceyi buldu. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı birçok turist plajlara akın etti. Hafta sonu sıcak havanın da etkisiyle kendilerini Kleopatra ve Damlataş plajlarına atanlar, denizin ve güzel havanın tadını çıkardı. Çocuklar kumda oyunlar oynayarak eğlenirken, büyükler de hem denizde hem de plajda güneşlenerek keyif yaptı.Türkiye'ye daha önce 4 kez geldiğini belirten Rus Angela Soboleva (25), Alanya'yı çok sevdiğini söyledi. Soboleva, "Alanya'da koronavirüsle ilgili tüm tedbirler var. Korkmadan gelebilirsiniz. Ben bugün geldim ve 4 senedir geliyorum. Alanya'yı seviyorum" dedi.Kışları Moskova'da, yazları İstanbul ve Alanya'da geçiren Mehmet Kalaycık (63), da "Türkiye'deki virüs önlemleri Rusya'ya göre daha fazla. "Rusya'da maske takanların sayısı yüzde 40-50'dir. Burada yüzde 80-90 olarak görüyorum" dedi.