SON DAKİKA HABERİ: Sapık patron genç kadının hayatını kararttı! 14 yıl boyunca tecavüz etti!

Üniversitede okuduğu dönemde bir turizm şirketine giren genç kadın, 14 yıl patronu tarafından defalarca tecavüze ve şantaja uğradığını ifade ederek savcılığa başvurdu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda iddianame düzenlendi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 34 yaşındaki genç kadın K.K., 54 yaşındaki şüpheli Murat V.'nin kendisine yıllarca cinsel saldırıda bulduğunu ileri sürerek şikayetçi olduğu ifade edildi.

İLK TECAVÜZ 2006 YILINDA



Müşteki kadın K.K. ifadesinde, üniversitedeyken bir turizm şirketinde işe başladığını, iş yerinin merkezinin Harbiye'de olduğunu, bu iş yerindeki görevinin asistanlık olduğunu, 2006 yılının Ağustos ayında ilk defa iş için patronu olan şüpheli ile birlikte Girit Adası'na iş gezisine gittiğini, orada otelde kaldıklarını anlattı.

Akşam müştekinin odasında birlikte bir şeyler içtikleri sırada şüphelinin içkisine bir şey katması üzerine daha sonrasını hatırlamayıp sabah şüphelinin odasında yarı çıplak kendisini bulduğunu, hemen giyinip odadan kaçtığını ifade etti. Daha sonra şüpheli ile görüştüğünde kendisinden özür dilediğini, yabancı bir yerde olduğu için o anda şikâyette bulunmadığını, 2 gün sonra Türkiye'ye geldiğinde işten ayrılmak istediğini şüpheliye bildirdiğini, bunun üzerine şüphelinin ayrılamayacağını, kendisinden ayrıldığı takdirde elinde bulunan çıplak görüntüleri ailesine ve çevresine göndereceğini söyleyerek ilk şantajında bulunduğunu ileri sürdü.

UYUTUP FOTOĞRAFLARINI ÇEKMİŞ



Kendisinin ilaçla uyutulduğu sırada şüphelinin kendisinin tüm çıplak görüntülerini fotoğrafa ve videoya aldığını öğrendiğini, bunun üzerine ailesinin geleceği ve onurunu düşünerek sesini de çıkarmayarak işte çalışmaya devam ettiğini, bu görüntülerin tamamının rızası dışında çekildiğini ve daha sonra da aynı tehdit ve şantajlarla şüphelinin kendisinin çıplak görüntülerini çekmeye devam ettiğini belirtti.

2007 yılında şüphelinin elindeki çıplak görüntü ve videoları kullanarak ve şantaj yaparak kendisi ile rızası dışında cinsel ilişkiye zorlandığını, bu nedenle ayda en az 2-3 defa hem şüphelinin cinsel istismarına uğradığını, hem de fotoğraf ve görüntülerini aldığını, kendisine zorla nitelikli cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

SKANDAL EVLENDİKTEN SONRA DA DEVAM ETMİŞ



Bu cinsel saldırı ve şantajların 2012 yılına kadar devam ettiğini, 2012 yılında şu anda evli olduğu eşi ile tanıştığını, o arada şüphelinin kendisini rahat bıraktığını, 2014 yılında resmen evlendiğini, bu defa şüphelinin kendisine 'Nikahtan önce son bir defa daha' diyerek kendisi ile zorla yine ilişkiye girdiğini, ardından sapıkça mesajlar yazdığını, evlilik süresi içinde ise 2014 yılından 2020 yılına kadar aynı şantaj ve tehditleri kullanmak suretiyle kendisini ofise veya otele çağırıp zorla ilişkiye girdiğini ileri sürdü.

Ocak ayında şüphelinin göndermiş olduğu mesajlardan bazılarını eşinin gördüğünü, eşi ile arasında tartışma çıktığını, eşinin şüphelinin iş yerinden ayrılmasını istediğini, kendisinin bunu şüpheliye söylediğini ancak şüphelinin şantajını sürdürerek kabul etmediği anlattı. Ancak kendisinin buna rağmen 31 Ocak 2020 tarihinde şüpheliye ait iş yerinden ayrıldığını, ayrılması üzerine şüphelinin tehdit ve şantajlarına devam ettiğini, kendisine hitaben 'Ben istemeden bu iş bitmez, istediğim zaman geleceksin' diyerek şantajda bulunduğunu kaydetti.

Daha sonra adına Instagram hesapları açtığını, görüntüleri yayınladığını, kendisinin Rum olması sebebiyle gelmediği takdirde ailesine ve Rum Cemaati'ne elindekileri göndereceğini söylediğini, adına sahte hesaplar açarak resimleri yayınladığını, elindeki resimleri annesine, ailesine ve eşine gönderdiğini anlattı.

HAMİLEYKEN TECAVÜZ ETMİŞ



Şüphelinin şikayet tarihine kadar tehdit ve şantajlarına devam ettiğini, kendisinin tüp bebek yoluyla hamile kaldığında dahi zorla kendisine tecavüz ettiğini, evinde ve iş yerinde bulunan cep telefonlarında, ofis bilgisayarında, flash disklerinde ve diğer bilişim aletlerinde görüntülerin olduğunu, bunların el konulmasını, şüphelinin cezalandırılmasını istediğini ifade etti.



İddianamede, şüphelinin bilgisayarında yapılan incelemelerde müşteki genç kadına ait 173 adet fotoğraf ve video dosyasının bulunduğu, 39 adet de mesajlaşma kaydının olduğu belirlendi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ



Şüpheli savunmasında, turizm şirketinin sahibi olduğunu, asıl mesleğinin doktorluk olduğunu, evli olup iki çocuğunun bulunduğunu, müştekinin 16 yıllık çalışanı olduğunu, şantajda bulunmadığını, 15 yıl boyunca müşteki ile rızası ile cinsel ilişkiye girdiğini, 2014 yılında müşteki evlendikten sonra da ilişkilerinin devam ettiğini ileri sürdü. Müştekinin kocasının göndermiş olduğu mesajları görmesi üzerine müştekinin paniğe kapılarak böyle bir şikâyette bulunduğunu, suçlamaları kabul etmediğini iddia etti.

Savcılık, şüpheli Murat V.'nin 'Birden Fazla Nitelikli Cinsel Saldırı', 'Birden Fazla Şantaj', 'Birden Fazla Cinsel Amaçlı Alıkoyma', 'Birden Fazla Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve İfşa Etmek' ve 'Tehdit' suçlarından cezalandırılmasını istedi.