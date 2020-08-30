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Son dakika: Yer: ! 1346 adet uyuşturucuyu toprağa gömmüşler...

Emniyet güçleri uyuşturucu çetelerine göz açtırmıyor. 'da bir adrese yapılan baskında, evin bahçesinde toprağa gömülü 1346 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Son dakika bilgisins göre operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 30.8.2020 11:33 ABONE OL
Son dakika: Yer: Adana! 1346 adet uyuşturucuyu toprağa gömmüşler...

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, önceki gün kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, bir eve baskın düzenleyen ekipler, narkotik köpeklerle yaptığı aramada, evin bahçesinde toprağa gömülü halde 1346 paket uyuşturucu hap ele bulundu. Ekipler ayrıca, Gülbahçesi Mahallesi'nde bir eve yaptıkları operasyonda 1.57 gram eroin ve 2.60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

KAMYONETTE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette yapılan aramada ise 1 kilo 800 gram esrar, 512 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Son dakika: Yer: Adana! 1346 adet uyuşturucuyu toprağa gömmüşler...
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