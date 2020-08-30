Süper Loto sonuçları bilet sorgulama motoru! 30 Ağustos Milli Piyango Online ile Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Süper Loto'nun yeni dönemdeki on üçüncü çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz çekilişte tüm rakamları doğru tahmin ederek 32 Milyon TL'lik ödülün sahibi olan bir kişi olmuştu. Bugün ise 14 Milyon TL sahibini arayacak. Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranına yine bu başlık altından ulaşabileceksiniz. 30 Ağustos 2020 Milli Piyango (MPİ) Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ve kazandıran numaralar için ayrıntıları inceleyiniz. Peki, Süper Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Süper Loto'nun büyük ikramiyesini yeni dönemde ilk kez bir talihliye çıktı. 32 Milyon TL'lik ödülün sahibini bulmasının ardından bugün ise 14 Milyon Tl sahibini arayacak.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ BUGÜN SAAT KAÇTA?
Süper Loto'nun 30 Ağustos çekilişi 21:30 gerçekleştirilecek. Çekilişin hemen ardından kazandıran numaraları buradan öğrenebilirsiniz.
SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Süper Loto'yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto'yu oynamaya devam edebilirsin.
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamı doğru tahmin edilmelidir.
İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak Biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.