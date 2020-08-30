Tabbule salatası tarifi ve malzemeleri: Masterchef Tabbule salatası nasıl yapılır?

Tv8 ekranlarında Masterchef Türkiye tüm hızıyla sürüyor. Levanten salata mutfağı lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken salata tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Eleme gününde yarışmacılar Tabbule salatası ile yarışırken en güzel yemekleri hazırlayan elenmekten kurtulacak. Farklı ve lezzetli salata tarifleri arayanlar için Masterchef Tabbule salatası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Tabbule salatası tarifi ve malzemeleri

TABBULE SALATASI NASIL YAPILIR? TABBULE SALATASI TARİFİ

Levanten mutfağı lezzetleri arasında yer alan Tabbule salatası tarifi ve yapılışı şu şekilde,

TABBULE SALATASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kıyılmış maydanoz, dereotu, nane ve soğanı harmanlayıp servis tabağına alın. Bulguru 2 çorba kaşığı sıcak su ile ıslatıp, 2 dakika dinlendirin. Daha sonra salatanın üzerine serpiştirin. Nar ilave edip, kiraz domates yerleştirin. Tuzunu ayarlayın. Zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirip servis yapın. İyice karıştırdığınız salatayı servis tabağına alın ve bekletmeden servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

TABBULE SALATASI MALZEMELERİ

1 demet maydanoz

Yarımşar demet dereotu ve nane

2 dal taze soğan

1 çorba kaşığı ince bulgur

1 çay bardağı tanelenmiş nar

5 adet kiraz domates

4 çorba kaşığı zeytinyağı

3 çorba kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz