Tabbule salatası tarifi ve malzemeleri: Masterchef Tabbule salatası nasıl yapılır?

Tv8 ekranlarında Masterchef Türkiye tüm hızıyla sürüyor. Levanten salata mutfağı lezzetlerine meraklı olanların ilgisini çeken salata tarifi ve malzemeleri ise merak edildi. Eleme gününde yarışmacılar Tabbule salatası ile yarışırken en güzel yemekleri hazırlayan elenmekten kurtulacak. Farklı ve lezzetli salata tarifleri arayanlar için Masterchef Tabbule salatası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Tabbule salatası tarifi ve malzemeleri
Levanten mutfağı lezzetleri arasında yer alan Tabbule salatası tarifi ve yapılışı şu şekilde,
Kıyılmış maydanoz, dereotu, nane ve soğanı harmanlayıp servis tabağına alın. Bulguru 2 çorba kaşığı sıcak su ile ıslatıp, 2 dakika dinlendirin. Daha sonra salatanın üzerine serpiştirin. Nar ilave edip, kiraz domates yerleştirin. Tuzunu ayarlayın. Zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirip servis yapın. İyice karıştırdığınız salatayı servis tabağına alın ve bekletmeden servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.
1 demet maydanoz
Yarımşar demet dereotu ve nane
2 dal taze soğan
1 çorba kaşığı ince bulgur
1 çay bardağı tanelenmiş nar
5 adet kiraz domates
4 çorba kaşığı zeytinyağı
3 çorba kaşığı nar ekşisi
1 çay kaşığı tuz