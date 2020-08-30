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’da uyuşturucu operasyonu!

’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde 4 kilo 155 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 30.8.2020 09:07 Son Güncelleme: 30.8.2020 09:08 ABONE OL
Van’da uyuşturucu operasyonu!

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 65 plakalı otomobilde arama yapıldığı belirtildi.

NARKOTİK KÖPEĞİ ŞİLA BULDU

Narkotik madde arama köpeği Şila'nın katıldığı detaylı aramada, aracın bagaj kısmında bulunan doğal boşluklara zulalanmış 10 paket halinde toplam 4 kilo 155 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü M.S.E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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Van’da uyuşturucu operasyonu!
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