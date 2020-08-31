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10 kilo altın çalmışlardı... Kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı!

Geçtiğimiz günlerde, gece saatlerinde Güngören'de bir kuyumcuya giren hırsızlar içerideki 10 kilo altını alıp geldikleri lüks araçla kayıplara karışmıştı. 3 dakika içerisinde gerçekleşen bu dev soyguna ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Altın hırsızlığının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hırsızların kopyaladıkları uzaktan kumanda ile dükkanın kepengini açtığı görülüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 12:43 Son Güncelleme: 31.8.2020 12:55 ABONE OL
10 kilo altın çalmışlardı... Kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı!

Güngören'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen kuyumcudaki hırsızlığın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çalan alarma rağmen kuyumcuya giren 3 hırsız 3 dakikada 10 kilo altın ve pırlanta çaldı.

10 kilo altın çalmışlardı... Kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı!

Güngören'de 29 Ağustos sabahı meydana gelen kuyumcu hırsızlığının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay sabah 04.30'da Güngören Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana gelmişti.

10 kilo altın çalmışlardı... Kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı!

Kuyumcu dükkânının güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilen görüntülerde iki lüks otomobille kuyumcunun önüne gelen hırsızlar, daha önceden kopyaladıkları uzaktan kumanda ile dükkânın kepengini açmayı denedi.

10 kilo altın çalmışlardı... Kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı!

İlk denemede kepengi açamayan hırsızlar otomobillere binip bir tur atıp geri geldi. İlk gelen lüks otomobildeki hırsızlar arabadan inmeden uzaktan kumanda ile dükkânın kepengini açtı.

10 kilo altın çalmışlardı... Kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı!

3 DAKİKA İÇİNDE 10 KİLO ALTIN ÇALDILAR

Kepenk açılır açılmaz dükkânın alarmı devreye girdi ve çalmaya başladı. Çalan alarma rağmen ikinci otomobilden inen maskeli 3 hırsız çelik kapıyı da açarak yanlarında getirdikleri kasalar ile kuyumcunun içine girdi.

10 kilo altın çalmışlardı... Kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı!

İçeri giren hırsızları da otomobili kullanan bir kişi dışarıda bekledi.

10 kilo altın çalmışlardı... Kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı!

Hırsızlar bankolardaki altın ve pırlantaları kasalara doldurmaya başladı.

10 kilo altın çalmışlardı... Kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı!

Kuyumcu içinde 3 dakika kalan hırsızlar yaklaşık 10 kilo altın ve bir miktar pırlantayı çalarak otomobile binip kaçtı.

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10 kilo altın çalmışlardı... Kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı!
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