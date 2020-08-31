10 kilo altın çalmışlardı... Kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı!

3 DAKİKA İÇİNDE 10 KİLO ALTIN ÇALDILAR



Kepenk açılır açılmaz dükkânın alarmı devreye girdi ve çalmaya başladı. Çalan alarma rağmen ikinci otomobilden inen maskeli 3 hırsız çelik kapıyı da açarak yanlarında getirdikleri kasalar ile kuyumcunun içine girdi.