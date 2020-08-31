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45 kilo eroini 'Rexo' buldu

'ın Gürpınar ilçesinde, - Van yolundaki uygulama noktasında polisin durdurduğu araçta, narkotik köpek 'Rexo' ile arama yapıldı. Aracın yanlarındaki marşpiyel boşluklarına gizlenen 45 kilo 235 gram ele geçirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 08:34 Son Güncelleme: 31.8.2020 08:35 ABONE OL
45 kilo eroini 'Rexo' buldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van'ın Gürpınar ilçesi Hakkari-Van yolunda oluşturulan uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan araçta arama yapıldı. Narkotik köpek 'Rexo' ile yapılan aramada, aracın yanlarında bulunan marşpiyel boşluklarına gizlenen, 88 paket halinde toplam 45 kilo 235 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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45 kilo eroini 'Rexo' buldu
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