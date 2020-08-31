Ağır hasta sayısı ile can kaybı artıyor

Türkiye'de dün test yapılan 91 bin 302 kişiden bin 482'sine Kovid-19 tanısı konulurken, 42 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı ise 6 bin 326 oldu. Bin 27 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 243 bin 839'a yükseldi. Ağır hasta sayısı 945'e yükselirken, zatürre oranı yüzde 7.5 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Düne (önceki gün) göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde" dedi.