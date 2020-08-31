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Akıl alır gibi değil! Yangını arkadaşına canlı yayınla izletti...

Sultangazi'de dün akşam saatlerinde meydana gelen olay "bu kadarına da pes" dedirtti. Bir binanın çatı katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ettiği sırada bir vatandaş canlı yayın yaparak yangını arkadaşına izletti.

DHA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 09:50 Son Güncelleme: 31.8.2020 09:58 ABONE OL
Akıl alır gibi değil! Yangını arkadaşına canlı yayınla izletti...

Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi meydana geldi. 196'ınc Sokak'ta bir binanın çatı katında söndürülmeyen mangaldan çıkan kıvılcımları, naylon parçalarını tutuşturdu.

Akıl alır gibi değil! Yangını arkadaşına canlı yayınla izletti...

Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin gelmesi beklenirken sokak sakinlerinden bir genç, yan binanın çatısına çıkarak sokakta bulunan arkadaşını görüntülü aradı.

Akıl alır gibi değil! Yangını arkadaşına canlı yayınla izletti...

Mangaldan dolayı çatı katında çıkan küçük çaplı yangını arkadaşına canlı izlettiren genç, daha sonra yangını kendisi söndürdü.

Akıl alır gibi değil! Yangını arkadaşına canlı yayınla izletti...

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, inceleme yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

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Akıl alır gibi değil! Yangını arkadaşına canlı yayınla izletti...
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