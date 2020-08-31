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Alkollü sürücü dehşet saçtı! O anlar kameralara böyle yansıdı...

'nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücü dehşeti yaşandı. Remzi Samed Tosun isimli genç, alkol alıp direksiyonun başına geçti. Direksiyon kontrolünü kaybeden Tosun, sürücüleri markette alışveriş yapan araçlara çarptı. Çarpmanın etkisi ile Ukrayna uyruklu İnna Romanova ve İngiliz Emie Dıshman isimli kadın yaralandı. Trafik magandası sürücünün ehliyetine el konulurken bin 228 lira da para cezası uygulandı

İHA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 15:44 Son Güncelleme: 31.8.2020 15:44 ABONE OL
Alkollü sürücü dehşet saçtı! O anlar kameralara böyle yansıdı...

'nın Manavgat ilçesinde 2.12 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil, sürücüleri markette alışveriş yapan park halindeki 2 otomobil ve bir motosiklete çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i Ukrayna, diğeri İngiliz vatandaşı olmak üzere 2 kadın yaralandı.

Alkollü sürücü dehşet saçtı! O anlar kameralara böyle yansıdı...

Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan kaza görüntülerinde, motosikletin üzerinde duran Ukraynalı turistin çarpmanın şiddetiyle havaya savrularak önce otomobilin üzerine, ardından da yere düştüğü görülüyor.

Alkollü sürücü dehşet saçtı! O anlar kameralara böyle yansıdı...

Kaza, Side Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Side istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Remzi Samed Tosun'un (24) kullandığı 45 AAL 547 plakalı otomobil, Side mezarlığı yanında bir marketin önünde park halindeki 07 LNB 36 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Alkollü sürücü dehşet saçtı! O anlar kameralara böyle yansıdı...

Çarpmanın şiddetiyle 07 LNB 36 plakalı otomobil önünde park halindeki 07 JR 570 plakalı otomobile, bu otomobil de yine önünde bulunan plakasız motosiklete çarptı. Park halindeki araçların sürücülerinin markette alışveriş yaptıkları belirlendi.

Alkollü sürücü dehşet saçtı! O anlar kameralara böyle yansıdı...

2 YABANCI UYRUKLU KADIN YARALANDI

Kazada aracın çarptığı otomobil içerisinde bulunan Ukrayna uyruklu İnna Romanova ve motosiklette yolcu olarak bulunan İngiliz vatandaşı Emie Dıshman isimli kadın yaralandı. Başından yaralanan İnna Romanova olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosikletten havaya fırlayarak ayağından ve kolundan yaralanan Emie Dıshman ise hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Alkollü sürücü dehşet saçtı! O anlar kameralara böyle yansıdı...

SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

Jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan alkol testinde 2,12 promil alkollü olduğu belirlenen Remzi Samed Tosun'un sürücüne belgesine el konularak, bin 228 lira para cezası uygulandı. Side Jandarma Karakoluna götürülen sürücü hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem yapıldı.

Alkollü sürücü dehşet saçtı! O anlar kameralara böyle yansıdı...

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, marketin önünde 2 otomobil ve 2 kişinin olduğu motosiklet alışveriş yapmak için market önünde park halindeyken, arkadan gelen aracın park halindeki otomobillere çarptığı görülüyor.

Alkollü sürücü dehşet saçtı! O anlar kameralara böyle yansıdı...

Görüntülerde, zincirleme kazada motosiklette bulunan İrina Romanova'nın çarpmanın etkisiyle havaya savrularak, önce 07 JR 570 plakalı otomobilin üzerine ardından da yere düştüğünü kaydedildi.

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Alkollü sürücü dehşet saçtı! O anlar kameralara böyle yansıdı...
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