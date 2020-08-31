Alkollü sürücü dehşet saçtı! O anlar kameralara böyle yansıdı...

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, marketin önünde 2 otomobil ve 2 kişinin olduğu motosiklet alışveriş yapmak için market önünde park halindeyken, arkadan gelen aracın park halindeki otomobillere çarptığı görülüyor.