Askere gidene ne denir sorusunun yanıtı araştırılır hale geldi. Vatani görevini yerine getirmek için zorunlu olarak yapılan görev olarak bilinen askerlik ile ilgili araştırmalar artmaya başladı. Özellikle sevgilisi, oğlu, babası gibi askerlik görevini yapan aileler konu ile ilgili araştırmalarına başladılar. Peki; askere gidene ne denir? Askere gidene hangi dua okunur?
"Allah'ın hıfzu himayesiyle ( gözetim ve koruması altında) git. Allah sana takva azığı versin (takva nasip etsin), günahını bağışlasın. Her nereye yönelirsen, hayrı o yöne çevirsin. (Darimi, Isti'zan, 41)"
Ya Rabbi ! Bu aziz vatanı korumak için, İslam'ın şanlı sancağını dalgalandırmak için cepheden cepheye koşan ve bu uğurda gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimizin ruhunu şad eyle, bizleri de onların şefaatlerine nail eyle.
Hayırlı teskereler kelime anlamı olarak yanlış kullanılır. Teskere kelimesi sedye anlamına gelir ve hayırlı sedyeler anlamı ve dileği taşınır. Bu sebepten ötürü bir gelenek haline gelse de teskere kelimesi sedye anlamına gelmektedir.