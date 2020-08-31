Av yasağı bu gece kalkıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle sezonu erken kapatan balıkçılar, 1 Eylül itibarıyla kalkacak av yasağı öncesi son hazırlıklarını yaptı. 15 Nisan'da başlayan genel av yasağı, Akdeniz'de 15 Eylül'de, diğer denizlerde 1 Eylül'de sona erecek. Sarıyer'deki Rumeli Feneri Büyük Liman'da ve Kireçburnu "Vira Bismillah" diyecek olan balıkçılar yeni sezon için ağlarını onarıyor. Koronavirüs sürecinde denizlerdeki sakinlik nedeniyle geçen yıllara göre daha çok balık beklediklerini ifade eden balıkçılar, yeni sezondan beklentilerin büyük olduğunu söyledi. 5 aydır denize hasret kaldıklarını söyleyen balıkçı Hasan Yüce, "31 Ağustos gecesi 'Vira bismillah' diyeceğiz. İnşallah tüm camia için hayırlı bir sezon olur" diye konuştu.