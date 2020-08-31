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Bebeğin bezine de uyuşturucu saklamışlar

'te düzenlenen operasyonda evin çeşitli noktalarına ve bebek bezine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı. Evde bulunan bebekle 3 yaşındaki çocuk devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi.

AA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 10:18 Son Güncelleme: 31.8.2020 10:33 ABONE OL
Bebeğin bezine de uyuşturucu saklamışlar

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Gaziantep'te Bebeğin bezinden uyuşturucu çıktı | Video

Malazgirt Mahallesi'ndeki eve düzenlenen baskında bebeğin sürekli ağladığı ve huzursuz olduğunu fark eden polis ekipleri, altını açtı. Ekipler, bezin içinde 6 "fişek" halinde 7 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Bebeğin bezine de uyuşturucu saklamışlar

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Evde yapılan aramada da 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu, 79 gram esrar, 21 gram eroin, 18 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 8 tabanca ve 3 pompalı tüfek bulundu.

"Uyuşturucu madde imal etmek ve ticareti" suçundan evdeki 9 kişi gözaltına alındı.

Evde bulunan bebekle 3 yaşındaki çocuk devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildi.

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Bebeğin bezine de uyuşturucu saklamışlar
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