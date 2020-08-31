Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Beylikdüzü’nün kabusu olmuştu... O hırsız yakalandı!

Beylikdüzü’nün kabusu olmuştu... O hırsız yakalandı!

Beylikdüzü’nden 3 farklı eve girerek hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüpheli ve beraberinde hırsızlık yaptığı belirlenen şahısların çaldıkları malzemeleri Suriye uyruklu 2 şahsa sattıkları belirlendi.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 31.8.2020 15:16 Son Güncelleme: 31.8.2020 15:17 ABONE OL
Beylikdüzü’nün kabusu olmuştu... O hırsız yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Beylikdüzü ilçesinde farklı tarihlerde 3 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yaptığı çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

KAMERALAR İNCELENDİ

Edinilen bilgiye göre, adreslerden çalınan 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu, 1 adet araç kontak anahtarı ve 500 TL para çalınması sonucu meydana gelen "Evden Hırsızlık" konuları ile ilgili kamera görüntüleri incelendi.

Yapılan detaylı incelemeler neticesinde bahse konu olayları gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden Cengiz B. (21) isimli şahıs bugün yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda şahısların çaldıkları malzemeleri Suriye uyruklu 2 şahsa sattıkları belirlendi.

Çalışmaların devamında yakalanan Nihad K. ve Ahmad S. isimli şahıslara "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan adli işlem yapıldı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs "Evden Hırsızlık" suçlarından bugün adli makamlara sevk edildi.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Küçük çocuğa içki içirip videosunu paylaştı...

ARKADAŞINA GÖNDER
Beylikdüzü’nün kabusu olmuştu... O hırsız yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA