Beylikdüzü’nün kabusu olmuştu... O hırsız yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Beylikdüzü ilçesinde farklı tarihlerde 3 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yaptığı çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

KAMERALAR İNCELENDİ

Edinilen bilgiye göre, adreslerden çalınan 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu, 1 adet araç kontak anahtarı ve 500 TL para çalınması sonucu meydana gelen "Evden Hırsızlık" konuları ile ilgili kamera görüntüleri incelendi.

Yapılan detaylı incelemeler neticesinde bahse konu olayları gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden Cengiz B. (21) isimli şahıs bugün yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda şahısların çaldıkları malzemeleri Suriye uyruklu 2 şahsa sattıkları belirlendi.

Çalışmaların devamında yakalanan Nihad K. ve Ahmad S. isimli şahıslara "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan adli işlem yapıldı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs "Evden Hırsızlık" suçlarından bugün adli makamlara sevk edildi.