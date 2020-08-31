Beyoğlu’nda korku dolu anlar yaşanmıştı... O magandalar yakalandı!

Bugün saat 02.10 sıralarında Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa Mahallesi Fatih Sultan Caddesi'nde bulunan bir işyerinin önünde meydana gelen "Silahlı Saldırı" konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Beyoğlu ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

ÇEVREYE RAHATSIZLIK VERDİKLERİ İÇİN UYARILDILAR

Edinilen bilgiye göre, restoranda oturan İbrahim U., Erkan Ç. ve Barış Ç. isimli şahısların alkollü oldukları, restoran çalışanları tarafından çevreye rahatsızlık vermelerinden dolayı uyarılmalarının devamında çıkan tartışma neticesinde olayın meydana geldiği belirlendi.

İbrahim U. isimli şahsın restoran çıkışı silahıyla ateş ederek restorana ve yakınında bulunan bir araca zarar verdiği anlaşıldı. İbrahim U. ile Erkan Ç. ve Barış Ç. isimli diğer şüpheliler Beyoğlu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında tahkikat işlemleri devam ettiği öğrenildi.