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Haberler Yaşam Haberleri 1-4 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada! BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim başlıyor!

1-4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada! ürünler kataloğunda büyük indirim başlıyor!

Yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Merakla beklenen indirimli ürünler Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak. Yeni hafta kataloğunda; Polonez Dana Jambon 60 gr 3,95 TL. Polonez Karabiberli Dana Füme Eti 60 gr 3,95 TL. Polonez Karabiberli Hindi Füme Eti 60 gr 2,95 TL. Polonez Piliç Füme Eti 60 gr 2,45 TL'den başlayan ürünler yer alırken pek çok alanda da hem çeşitlilik hem indirim olacak. Haberimizin içerisinden BİM 1-4 Eylül aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.8.2020 09:00 Son Güncelleme: 31.8.2020 09:00 ABONE OL
BİM 1-4 Eylül aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Merakla beklenen aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yeni haftanın BİM 1-4 Eylül aktüel kataloğunda; Sanitta Karabiber 50x1 gr 3,95 TL. Sanitta Pul Biber 50x1 gr 3,95 TL. Seğmen Reçel 10x20 gr 3,95 TL. Serel Helva 6x30 gr 4,95 TL. Doğa Tek Sargılı Küp Şeker 500 gr 5,95 TL'den başlayan ürünler yer alıyor. Peki; bu haftanın ürünler kataloğunda neler var?

BİM 1-4 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM LİSTE!

BİM 1-4 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haberimizin içerisinden kataloğu tam listesine ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.

BİM 1-4 Eylül aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Kırlangıç Pet Kavanoz Ayçiçek Yağı 5 Litre 39,95 TL.Polonez Hindi Jambon 60 gr 2,45 TL.

BİM 1-4 Eylül aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Polonez Dana Jambon 60 gr 3,95 TL. Polonez Karabiberli Dana Füme Eti 60 gr 3,95 TL.

BİM 1-4 Eylül aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Polonez Dana Füme Eti 50 gr 3,95 TL. La Vache Qui Rit Dilimli Burger Peyniri 320 gr 15,90 TL.

BİM 1-4 Eylül aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Bahçıvan Top Mozzarella Peynir 125 gr 5,95 TL. Pınar Fısrıklı Dilimli Hindi Salam 50 gr 2,45 TL.

BİM 1-4 Eylül aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Heinz Ketçap 50x9 gr 5,95 TL. Sanitta Tuz 50x1 gr 3,95 TL. Sanitta Karabiber 50x1 gr 3,95 TL.

BİM 1-4 Eylül aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Serel Helva 6x30 gr 4,95 TL.

BİM 1-4 Eylül aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Doğa Tek Sargılı Küp Şeker 500 gr 5,95 TL.

BİM 1-4 Eylül aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Sade Dilimli Macar Salam 60 gr 2,75 TL'den, Bahçıvan Top Mozzerella Peynir 125 gr 5,95 TL'den ve Pınar Fıstıklı Dilimli Hindi Salam 50 gr 2,45 TL'den satacak

BİM 1-4 Eylül aktüel ürünler kataloğu tam listesi yayında! Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Polonez Piliç Füme Eti 60 gr 2,45 TL gibi uygun fiyatla gelecekken Polonez Dana Füme Eti 50 gr 3,95 TL'den satılacak.

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1-4 Eylül 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada! BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük indirim başlıyor!
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