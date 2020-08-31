Bursa'da akılalmaz bir olay yaşandı! Gece kanlı bitti

Bir süre sonra tekel bayiden ayrılan grup Uludağ yolu mevkisine alem yapmak için çıktı. Selahattin Y., alem yaparken hesap ödemeden çıkan Sercan D. ile Levent D.'ye 'hesabı neden bıraktınız' diyerek yeniden tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Selahattin Y. yanında bulunan tabancayla ilk önce havaya rastgele ateş açtı, ardından iki kardeşi omzundan ve kasığından vurarak yaraladı.



