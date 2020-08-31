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'da operasyonu! 3 zanlı tutuklandı

Son dakika gelen habere göre 'da düzenlenen operasyonunda yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

AA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 08:50 Son Güncelleme: 31.8.2020 08:51 ABONE OL
Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, farklı illerden Bursa'ya getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun satışı ve dağıtımının yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler D.G, A.V, E.A. ve 18 yaşındaki küçük bir kişi gözaltına alındı.

ESRAR VE METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 15 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, paketlenmiş bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerin, dedektör köpeklerin koku almaması için valize koydukları uyuşturucuların üzerine kahve döktükleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.G, A.V. ve E.A. tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 3 zanlı tutuklandı
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