Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Cihet hazırlama listesine eklendi ne demek? PTT kargo gönderisi cihet hazırlama listesine eklendi nedir?

ne demek? kargo gönderisi cihet hazırlama listesine eklendi nedir?

Cihet hazırlama listesi, 'nin kargolama aşamalarından biri olarak müşterilerin karşısına çıkıyor. PTT kargo üzerinden gönderim yapanlar, kargo durum sorgulama işlemi yaparken, gönderilerinin son durumunu ve geçtiği aşamaları görüntüleyebiliyor. Ancak, pek bilinmeyen ve merak konusu olan "" aşaması, müşteriler tarafından araştırılıyor. Peki, Cihet hazırlama listesine eklendi nedir? İşte, bu aşama hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 31.8.2020 15:01 Son Güncelleme: 31.8.2020 15:06 ABONE OL
Cihet hazırlama listesine eklendi ne demek? PTT kargo gönderisi cihet hazırlama listesine eklendi nedir?

PTT kargo en çok tercih edilen kargo şirketleri arasında yer alıyor. Her kargo kurum ve kuruluşunda olduğu gibi, PTT kargo takip sisteminde de gönderi durumu sorgulanabiliyor. Kargo gönderim aşamaları arasında 'Cihet hazırlama listesine eklendi' kategorisi de bulunmakta. Peki, PTT kargo takip ekranında görülen cihet hazırlama listesine eklendi ne demek? İşte, kargo gönderimi yapan ya da alıcı olan vatandaşların merak ettiği cihet hazırlama listesine eklendi ne demek sorusunun yanıtı...

CİHET HAZIRLAMA LİSTESİNE EKLENDİ NE DEMEK?

PTT Kargo cihet hazırlama listesine eklendi ifadesi; Kargonun, kargo teslimini yapacak cihetin yani dağıtıcının bir sonraki günkü kargo teslim programına eklendiği anlamına gelir. Listeye eklenen kargolar aynı gün dağıtıma çıkarılamaz. Sadece sonraki gün programına alındığı anlamına gelir.

Araç Yetki Belgesi Sorgulama 2020: Araç Alım Satım İçin Yetki Belgesi Sorgulama Nasıl ve Nereden Yapılır?

Genellikle cihet hazırlama listesine eklendi ifadesi göründükten bir sonraki iş gününde kargo dağıtıma çıkarılmaktır. "Dağıtıcıya Verildi-Cihet No:xxxx" ifadesi göründüğü gün kargo teslim edilmek üzere dağıtıma çıkmış anlamına gelir.

16:16 Saat Anlamı – 16:16 Çift Saat Anlamı Nedir?

ARKADAŞINA GÖNDER
Cihet hazırlama listesine eklendi ne demek? PTT kargo gönderisi cihet hazırlama listesine eklendi nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA